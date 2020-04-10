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Зеленский обратился к "хейтерам" школы онлайн: страшно - это быть никем

Зеленский обратился к "хейтерам" школы онлайн: страшно - это быть никем

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ошибиться - не страшно, страшно за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, отвечая на упреки критиков "Всеукраинской школы онлайн", передает корреспондент УНН.

"Отдельно я хочу поддержать наших учителей из проекта "Всеукраинская школа онлайн". Вы - большие молодцы. Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться - не страшно, страшно за всю свою жизнь не создать ничего кроме нечистот. Страшно - это быть никем и самоутверждаться за счет других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей ", - сказал Зеленский.

По его словам, каждый день учителя выдают почти 15 часов учебного познавательного контента для наших детей, их уроки имеют миллионы просмотров на телевидении и миллионы просмотров в интернете.

"Они люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтеры тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца - оскорбить, унизить, уничтожить. Но они - меньшинство", - подчеркнул Президент.

Напомним, по данным Офиса Президента, "Всеукраинскую школу онлайн" в первый день посмотрели более 3,3 млн "учеников".

Источник: УНН
Теги: Украина, школа, учитель, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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