Очередной гуманитарный груз из Китая: стало известно, что собрали для Украины

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Китае закончили сбор товаров медицинского назначения, которые отправят в Украину для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Китае.

"Посольство Украины подводит итоги сотрудничества с нашими китайскими партнерами, которое на этой неделе заключалось в сборе товаров медицинского назначения, должны быть отправке в Украину для борьбы с распространением в Украине COVID-19. В частности, сегодня, 10 апреля такие китайские компании, организации и государственные учреждения завершили поставку предоставляемых ими гуманитарных грузов на склад в Пекине", - говорится в сообщении.

Указано, что всего на склад этой неделе доставлены 288 тыс. медицинских трехслойных масок, 55 тыс. защитных перчаток, 3 тыс. медицинских масок стандарта FFP3, 920 защитных очков, 900 комплектов защитной одежды, 500 медицинских масок типа N95, 500 единиц дезинфектантов, 500 единиц спирта медицинского, 500 единиц инфракрасных термометров, 200 единиц медицинских бахил, 100 пачек лекарств производства КНР и 100 пачек тестов на коронавирус.

Напомним, в Украину прибудет еще четыре самолета с помощью от Китая и Кореи до конца недели.