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Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориального комплекса “Бабий Яр”.

Кроме того, состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере, а также к памятному знаку “Память на будущее” на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”.

“В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии — Бухенвальде — заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождения. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны”, — отметил Зеленский.

Глава государства выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ад нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

“Желаю всем здоровья, веры и вдохновения в борьбе за лучшее будущее”, — сказал Президент.

Добавим, что в марте Владимир и Елена Зеленская почтили память Тараса Шевченко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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