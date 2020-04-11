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Шмыгаль рассказал, как в Украине будут бороться с кризисом в энергетической отрасли

Шмыгаль рассказал, как в Украине будут бороться с кризисом в энергетической отрасли

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Для того, чтобы решить вопрос кризиса в энергетической отрасли Кабмин запретил импорт электроэнергии, а также энергетического угля. Также ведутся переговоры по экспорту электроэнергии. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Кризис в энергетической отрасли. Первое — запрет импорта электроэнергии... На этой неделе он запрещен Укрэнерго. Из всех стран, в частности из России, Беларуси тоже. Импорт энергетического угля из России, Беларуси запрещен постановлением Кабмина, подписанным, опубликованным. Вы можете ознакомиться с ним, это также запрещено. Кроме того уголь, которого нет в Украине, а оно нужен, он конечно может импортироваться”, — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что газовая группа угля, добываемого на государственных шахтах в Украине — запрещена к импорту.

“Кроме этого, мы сегодня ведем разговор и переговоры для того, чтобы открыть и увеличить экспортные возможности Украины относительно электроэнергии. Действительно в энергетической отрасли чрезвычайно тяжелая ситуация. Мы это знаем, мы над этим, скажем, ситуациями, работаем. Действительно, части энергетических предприятий сегодня страдают от того кризиса, что есть. Потребление упало и сегодня электроэнергию действительно производить надо в меньших объемах. А это тысячи и десятки тысяч рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль”, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, Укрэнерго с 10 апреля ограничило импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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