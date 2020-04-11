Комитет ВР утвердил проект изменений в Госбюджет-2020

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности, фонд на борьбу с COVID-19 предлагается в размере почти 65 млрд грн. Об этом в Telegram после заседания комитета написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год”, — написал Гончаренко.

По его словам, по сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

— уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

— восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

— добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра;

— добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;

— добавлены 15 млн грн на национальный парк “Софиевка”.

“Мое предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов госпредприятий 10 минимальных зарплат (47 тыс. грн) не только сроком карантина, а до конца 2020-го года — вступило в 3 голоса (Гончаренко и Лопушанский из фракции ЕС, и Крулько с Батьквщины), и не прошло. Таким образом Бюджетный комитет поддержал предложение Кабмина ввести такое ограничение ТОЛЬКО на период карантина”, — добавил Гончаренко.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодоления вето Президента № 1049 — предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.