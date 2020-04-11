Зеленский в зоне ООС: мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств сторон № 3 “Петровское”, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

“Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир”, — отметил Владимир Зеленский.

Также Президенту рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков. Впоследствии, Глава государства посетил одну из частей, где вручил еще трем военным ценные подарки в благодарность за службу.

Владимир Зеленский попросил военных беречь свою жизнь и здоровье.

Добавим, Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19 военных в зоне ООС.