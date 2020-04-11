ЕС сделал новое заявление касательно оккупированного РФ Крыма

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейский союз сделал новое заявление касательно оккупированного РФ Крыма и о планах Москвы в отношении призыва на служб в ВС РФ крымчан, пишет УНН со ссылкой на заявление Европейской службы внешних действий, одной из структур ЕС.

Касательно призыва в ряды российской армии жителей оккупированного полуострова в документе указано, что: “РФ осуществляет призыв в ВС РФ жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это является нарушением международного гуманитарного права”.

Также напоминают, что Российская Федерация, по нормам международного гуманитарного права, должна обеспечить соблюдение прав человека на территории оккупированной украинской АР Крым.

“ЕС не признает и никогда не признает незаконную аннексию АРК и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в заявлении.

Добавим, что в марте в ЕС сделали, вероятно, самую длинную заявление по Крыму с момента его аннексии.