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Пандемия коронавируса: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий распространения COVID-19 в Украине

Пандемия коронавируса: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий распространения COVID-19 в Украине

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил команду, основной задачей которой будет — преодоление последствий распространения COVID-19 в Украине, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы правительства.

Основная задача Совета по вопросам экономического развития — разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине.

“Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты”, — отметил в сообщении премьер.

В состав команды вошли: Игорь Петрашко — Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований; Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины; Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США; Олег Устенко — советник Президента Украины; Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times; Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета; Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

“Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины”, — добавил Шмыгаль.

Отметим, что сейчас в Украине зафиксировано 2 511 случаев COVID-19, из которых — 73 летальных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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