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Зеленский почтил память и посетил мемориал жертв теракта под Волновахой

Зеленский почтил память и посетил мемориал жертв теракта под Волновахой

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в зону ООС посетил мемориал погибшим пассажирам автобуса рейса Златоустовка — Донецк, который в 2015 году расстреляли из “градов”, и возложил к нему цветы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка — Донецк. Этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 „Град“ 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Президент возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку — командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

“Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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