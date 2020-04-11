Зеленский ознакомился с планом развития базы "Восток" ВМС в Бердянске

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в Азовском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Президент также осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - отметил Владимир Зеленский.

Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 гг.

В этом году, в частности, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Министерства обороны Министерства инфраструктуры, демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.

В следующем году, помимо прочего, по информации пресс-службы Президента, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.

Напомним, Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19 военных в зоне ООС.