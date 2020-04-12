В "Слуге народа" поздравили космонавтов с профессиональным праздником

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Политическая партия "Слуга народа" поздравила работников космической отрасли со Всемирным днем авиации и Днем сотрудника ракетно-космической отрасли. Об этом говорится в Telegram-канале партии, передает УНН.

"За годы независимости в космос поднялось 165 ракет-носителей, разработанных в Украине. Они вывели на орбиту 345 космических аппаратов. Легендарный Леонид Каденюк развернул украинский флаг в открытом космосе. У нас есть "Южмаш", КБ "Южное" в Днепре, другие заводы и предприятия по всей стране. Есть ракеты-носители, космические аппараты, а главное - талантливые ученые и научные сотрудники, сотрудники ракетно-космической отрасли, которыми очень гордимся. Сейчас, во Всемирный день авиации и космонавтики и день сотрудников ракетно-космической отрасли Украины, мы поздравляем каждого из вас", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Житомирском музее космонавтики имени Сергея Королева появится первый в Украине симулятор космического корабля.