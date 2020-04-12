Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан Украины западного обряда по случаю Пасхи, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи.

Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное.

Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям.

Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - говорится в поздравлении Президента.

Напомним, христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи.