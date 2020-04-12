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Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой

Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой и пожелал здоровья. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Искренне поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой. Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - написал Шмыгаль.

Также он добавил, что мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим.

"Желаю, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья. Христос Воскрес!", - добавил Премьер-министр.

Напомним, христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, Пасха, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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