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В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
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Дефицита хлеба в Украине не будет - Петрашко

Дефицита хлеба в Украине не будет - Петрашко

Игорь Петрашко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало меморандум с основными участниками зернового рынка по объемам экспорта пшеницы. Поэтому уверяют, что дефицита хлеба а Украина не будет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Обеспеченность пшеницей и хлебом - важный вопрос, который беспокоит украинцев. Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - подчеркнул глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Министр также отметил, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем, последние 10 дней цены не росли.

"Причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают ", - добавил министр.

Напомним, по информации НБУ, наблюдается снижение цен на пшеницу и кукурузу, но даже в кризис спрос на продукцию украинского экспорта сохранится.

Источник: УНН
Теги: Украина, хлеб, дефицит, Минэкономразвития
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