Если в Украине на COVID-19 заболеет 10% населения, то наступит коллапс медсистемы - Ляшко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Минздрав рассчитывает, что в Украине коронавирусом переболеет 2% населения, но если заболеет 10%, то наступит коллапс медицинской системы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко.

По его словам, пока ожидается существенный рост количества обнаруженных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.