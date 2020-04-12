В ВРУ зарегистрировали проект закона об изменениях в Госбюджете из--за распространения коронавируса

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджете в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, в предложенных изменениях в Государственный бюджет на 2020 год намечен перечень, куда могут тратиться средства из Фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Согласно представленным в Верховной Раде законпроектом о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд грн.

“Решение о выделении средств из фонда будет приниматься Правительством по согласованию с профильным Комитетом ВР”, — отмечается в сообщении.

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Средства с указанного фонда предлагается направлять на:

— на закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

— дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченные в мероприятиях по ликвидации COVID-19;

— доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;

— предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;

— разовая денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от COVID-19;

— предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

— финансовая помощь Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

— пополнение резервного фонда государственного бюджета;

— восстановление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с COVID-19.

Напомним, Председатель ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на внеочередное заседание на 14:00 в понедельник, 13 апреля, на котором будут рассматривать внесении изменений в Государственный бюджет 2020 году из пандемии коронавируса.