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Количество больных COVID-19 нардепов не увеличилось - Разумков

Количество больных COVID-19 нардепов не увеличилось - Разумков

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"Количество не увеличилось, наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, я надеюсь, что в ближайшее время все вернутся к работе. Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с тем, кто заболел", - рассказал Разумков.

По его словам, сейчас ситуация в Верховной Раде стабильна, и она работает.

Напомним, народного депутата Сергея Шахова, ранее заразившегося коронавирусом, выписали из больницы.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, нардепы, Дмитрий Разумков
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