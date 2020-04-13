Количество больных COVID-19 нардепов не увеличилось - Разумков

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"Количество не увеличилось, наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, я надеюсь, что в ближайшее время все вернутся к работе. Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с тем, кто заболел", - рассказал Разумков.

По его словам, сейчас ситуация в Верховной Раде стабильна, и она работает.

Напомним, народного депутата Сергея Шахова, ранее заразившегося коронавирусом, выписали из больницы.