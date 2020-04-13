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ЕС дает Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19

ЕС дает Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Европейский Союз предоставляет Украине 4 млн евро для поддержки общественных инициатив по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении, передает УНН.

"Кризис, связанный с коронавирусом, отмечает чрезвычайную важность людей вокруг нас. На протяжении веков украинское общество занималась теми, кто нуждается в помощи больше всего. Поскольку большинство граждан самоизолировались дома, украинское общество заняло активную позицию. Сегодня тысячи волонтеров присоединились к борьбе с коронавирусом", - сказал посол.

Он пояснил, что указанные волонтеры доставляют пищу пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации.

"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 миллиона евро в поддержку общественных инициатив, которые оказывают помощь там, где это больше всего необходимо", - отметил Маасикас.

Как сообщал УНН, Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Коронавирус
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