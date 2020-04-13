ЕС дает Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Европейский Союз предоставляет Украине 4 млн евро для поддержки общественных инициатив по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении, передает УНН.
"Кризис, связанный с коронавирусом, отмечает чрезвычайную важность людей вокруг нас. На протяжении веков украинское общество занималась теми, кто нуждается в помощи больше всего. Поскольку большинство граждан самоизолировались дома, украинское общество заняло активную позицию. Сегодня тысячи волонтеров присоединились к борьбе с коронавирусом", - сказал посол.
Он пояснил, что указанные волонтеры доставляют пищу пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации.
"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 миллиона евро в поддержку общественных инициатив, которые оказывают помощь там, где это больше всего необходимо", - отметил Маасикас.
Как сообщал УНН, Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией.
Тисячі волонтерів приєдналися до боротьби з COVID-19, допомагаючи найвразливішим людям в Україні. ЄС надає 4 мільйони євро на підтримку цих громадських ініціатив. Дивіться відео Посла ЄС @MattiMaasikas. #ПрямуємоРазом #ДолаємоCOVID19 #GOZNAMY pic.twitter.com/3QH6eExHlc— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 13, 2020