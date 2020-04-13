Разумков рассказал, как будет происходить сегодняшнее заседание Верховной Рады

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины планируют обсуждать законопроект об изменениях в Государственный бюджет 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "Завтрака с 1+1", передает корреспондент УНН.

"У меня было совещание с руководителями депутатских фракций, групп, на прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос. Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться... и вопрос об отмене постановления... есть 13 постановлений, которые заблокировали подписание законопроекта (о рынке земли - ред.) - тоже, возможно, будут обсуждаться", - рассказал Разумков.

По его словам, по другим вопросам была предварительная договоренность - голосовать без обсуждения для того, чтобы быстрее их рассмотреть и принять.

Как сообщалось в УНН, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на внеочередное заседание на 14:00 в понедельник, 13 апреля.

Напомним, на официальном сайте Верховной Рады Украины был опубликован текст законопроекта об изменениях в Государственный бюджет 2020 года, которые предлагается внести из-за пандемии коронавируса.