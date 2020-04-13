Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0000  EUR: 29,64 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 13 апреля 2020 09:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4050
Версия для печати

Разумков рассказал, как будет происходить сегодняшнее заседание Верховной Рады

Разумков рассказал, как будет происходить сегодняшнее заседание Верховной Рады

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины планируют обсуждать законопроект об изменениях в Государственный бюджет 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "Завтрака с 1+1", передает корреспондент УНН.

"У меня было совещание с руководителями депутатских фракций, групп, на прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос. Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться... и вопрос об отмене постановления... есть 13 постановлений, которые заблокировали подписание законопроекта (о рынке земли - ред.) - тоже, возможно, будут обсуждаться", - рассказал Разумков.

По его словам, по другим вопросам была предварительная договоренность - голосовать без обсуждения для того, чтобы быстрее их рассмотреть и принять.

Как сообщалось в УНН, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на внеочередное заседание на 14:00 в понедельник, 13 апреля.

Напомним, на официальном сайте Верховной Рады Украины был опубликован текст законопроекта об изменениях в Государственный бюджет 2020 года, которые предлагается внести из-за пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, заседание, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.