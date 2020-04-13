Минздрав делает до 3 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки - Степанов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. За последнюю неделю количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине увеличилось до 2,5-3 тысяч тестов в сутки. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем сейчас мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Кроме того, мы по новому алгоритму тестируем всех без исключения пациентов, у которых есть воспаление легких", - сказал министр.

Также, по его словам, все строго придерживаются всех утвержденных Минздравом алгоритмов, начиная от семейных врачей и заканчивая медицинскими работниками, для того, "чтобы мы максимально тестировали, проявляли эту болезнь и принимали соответствующие меры".

Напомним, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.