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Степанов сообщил, что будут рассматривать на заседании Кабмина на этой неделе

Степанов сообщил, что будут рассматривать на заседании Кабмина на этой неделе

Максим Степанов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В среду, 15 апреля, состоится заседание Кабинета министров, на котором рассмотрят вопрос о заработной плате для медиков за март в размере 300%. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, будет урегулирован вопрос по группе больных пациентов в стране, которые болеют ревматоидное заболевание, прежде всего - системной красной волчанкой, которые лечились таким препаратом как "Плаквинил", и после того как в мире было объявлено, что он может помогать при COVID-19, он просто исчез из аптек. Мы нашли решение - он будет введен в перечень лекарственных средств, которые идут по программе "доступные лекарства" для того, чтобы с помощью электронных рецептов он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарственного средства", - сказал министр.

По его словам, Украина уже достигла договоренности с компанией-производителем препарата по его поставках в страну.

"Кроме того, на ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для наших медицинских работников за март-месяц за счет медицинской субвенции, которая уже перечислена в регионы", - заявил Степанов.

Как сообщалось ранее в УНН, Разумков рассказал, как будет происходить сегодняшнее заседание Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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