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Степанов заявил о решении проблем с медзакупками через Минздрав

Степанов заявил о решении проблем с медзакупками через Минздрав

Максим Степанов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Проблема с закупками через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МОЗ) решена, в понедельник будет заключен новый контракт. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем постоянно по обеспечению средств индивидуальной защиты, работаем по нескольким направлениям. Первый - это закупка, которая происходит за бюджетные средства в областях, департаментами здравоохранения, непосредственно медицинскими учреждениями. Мы находимся в постоянном мониторинге, помогаем им с закупкой за счет централизованного снабжения в страну. Кроме того, есть закупка за бюджетные средства, которая происходит на центральном уровне. Была определенная проблема на время моего прихода в Министерство здравоохранения с закупкой через ГП "Медицинские закупки", сейчас вся эта проблематика убрана", - сказал Степанов.

По его словам, предприятие имеет "соответствующие средства", а руководитель предприятия получил личное задание министра - срочно закупить средства индивидуальной защиты, в частности костюмы биозащиты и респираторы.

"Это то, в чем нуждаются наши врачи, то, в чем нуждаются врачи скорой помощи. Сегодня-завтра он будет отчитываться по заключению договоров: предварительно он сообщил, что у него есть возможность и сегодня будет заключен договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты, которые уже в конце недели начнут поставляться", - заявил министр.

Как сообщалось в УНН, в Хмельницкой области при закупке медицинского оборудования поставщик присвоил около 1 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, закупки, карантин, Максим Степанов
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