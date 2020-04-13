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У нардепа Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию

У нардепа Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию

Сергей Вельможный

КИЕВ. 13 апреля. УНН. У народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен", - написал Вельможный.

Как сообщалось ранее в УНН, со слов народного депутата, у которого ранее обнаружили коронавирус, Сергея Шахова, 21 марта COVID-19 также подтвердили у нардепа Вельможного и его сына.

Однако народный депутат Сергей Вельможный сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Позже Вельможный, которого вместе с сыном госпитализировали с подозрением на коронавирус, повторно сдал тест.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков сообщил, что количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, карантин, депутаты
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