У нардепа Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию

КИЕВ. 13 апреля. УНН. У народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен", - написал Вельможный.

Как сообщалось ранее в УНН, со слов народного депутата, у которого ранее обнаружили коронавирус, Сергея Шахова, 21 марта COVID-19 также подтвердили у нардепа Вельможного и его сына.

Однако народный депутат Сергей Вельможный сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Позже Вельможный, которого вместе с сыном госпитализировали с подозрением на коронавирус, повторно сдал тест.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков сообщил, что количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось.