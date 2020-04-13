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У Зеленского обсудили Пасху онлайн: украинцы заказали 14 тыс. посылок с пасками

У Зеленского обсудили Пасху онлайн: украинцы заказали 14 тыс. посылок с пасками

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе. О праздновании Пасхальных праздников шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

В частности, на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Глава государства.

Дополнительно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 156 тыс. украинцев пользуются возможностями программы МИД для решения своих логистических вопросов.

Напомним, в ПЦУ разъяснили, как проведут богослужение и освящение пасок в рамках "Пасхи онлайн".

Источник: УНН
Теги: Пасха, Президент, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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