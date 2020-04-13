Сегодня на фракции "слуги народа" обсудят повестку дня следующих заседаний ВР

КИЕВ. 13 апреля. УНН. После сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты из фракции "Слуга народа" соберутся на заседание. Об этом УНН сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, заседание состоится вечером, после завершения пленарного заседания ВР, а потому точное время заседания фракции пока не известен.

"Обсудим возможеную повестку дня следующих заседаний ВР", - сообщила Кравчук.

Напомним, 13 апреля в 14 часов ВР снова собирается на внеочередное заседание. Нардепы планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли.

Кроме того, сообщалось, что на этой неделе ВР может собраться еще на одно внеочередное заседание.