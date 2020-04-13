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Обнародован текст программы деятельности нового правительства

Обнародован текст программы деятельности нового правительства

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Появился текст программы деятельности Кабинета министров Украины, которая предусматривает преодоление рисков для жизни и здоровья украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Мир меняется. Страны стоят на пороге глобальных преобразований. Распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, привело к пандемии и изменило повестку дня. Эффективный ответ на эти вызовы даст Украине новый толчок к устойчивому развитию... Наша программа - реалистичная, а подходы - ответственные. Первое направление работы - это преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второе - восстановление экономического роста", - говорится во вступлении к программе.

Поэтому отмечается, что правительство должно обеспечить:

- материальное благосостояние и благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны;

- развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;

- соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;

- защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, программа
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