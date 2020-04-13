Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует принять изменения в Государственный бюджет на 2020 год, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание. На заседании зарегистрировались 357 народных депутатов Украины.

На заседании ВРУ присутствуют представители правительства, в частности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 13 апреля планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли.