Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 13 апреля 2020 15:54
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6435
Версия для печати

Рада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует принять изменения в Государственный бюджет на 2020 год, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание. На заседании зарегистрировались 357 народных депутатов Украины.

На заседании ВРУ присутствуют представители правительства, в частности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 13 апреля планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли.

Источник: УНН
Теги: ВР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.