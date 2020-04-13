Правительство очертило направления стимулирования экономики в период постпандемии

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В поданном в ВР проекте программы деятельности правительства среди длительных целей указанно стимулирования экономики в период постапандемии, то есть после преодоления распространения коронавирусной инфекции. В документе очерчено, как правительство планирует реализовывать указанную цель, сообщает УНН.

Правительство планирует сосредоточиться на развитии малого и среднего бизнеса, в этом направлении предлагается:

• Создание благоприятных условий для развития и восстановления малого и среднего предпринимательства.

• Обеспечение занятости населения путем поддержки предпринимательской инициативы граждан.

• Содействие уменьшению регуляторного давления на субъекты малого и среднего предпринимательства.

• Введение новых и расширение существующих программ кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вторым направлением стимулирования экономики станет поддержка отечественного производителя:

• Создание условий для развития украинской промышленности, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции.

• Защита украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта через механизмы ВТО.

• Государственная поддержка украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции на зарубежных рынках.

• Введение экспортного кредитования, реализация "промышленного безвиза" и активное продвижение украинских товаров.

Кроме того, правительство планирует проводить эффективное управление государственными предприятиями, создавая условия для привлечения эффективных собственников путем приватизации объектов государственной собственности.

Также среди определенных направлений предусматривается обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. В частности для обеспечения продовольствием планируется:

• Содействие развитию украинского фермерства как основы для возрождения села путем государственной поддержки.

• Привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту продукции сельскохозяйственного производства.

• Реализация земельной реформы.

Если говорить об энергетической безопасности, то ту речь идет о диверсификации источников энергоресурсов, развитие возобновляемых и низкоуглеродистых источников энергии, обеспечение надежности, экологичности и доступности энергии для всех потребителей. Также планируется пересмотр механизмов деятельности энергорынков, обеспечение интеграции в европейские энергорынки.

И последним направлением стимулирования экономики должно стать развитие науки и инноваций, для этого предполагается обеспечить надлежащие условия для результативной деятельности ученых и исследователей, содействие развитию прикладных исследований. Также предполагается, развитие инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для создания и внедрения (коммерциализации) инноваторами результатов их исследований и разработок, а также введение грантового финансирования науки и инноваций.