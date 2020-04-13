В ВР принесла присягу новый нардеп

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины принесла присягу народный депутат, избранная в округе №179 в Харьковской области, Юлия Светличная, передает корреспондент УНН.

Так, во время внеочередного заседания ВРУ в сессионном зале принесла присягу народный депутат Украины Юлия Светличная, которая была избрана на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области.

Добавим, что Светличная участвовала в выборах как самовыдвиженец.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 7 апреля зарегистрировала народного депутата Украины Юлию Светличную.