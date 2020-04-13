В Госбюджете-2020 заложено 72 млрд грн на строительство дорог - Премьер

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Госбюджете на 2020 год предусмотрено 72 млрд грн на строительство дорог, ведь этот сектор остается приоритетным для государства. Об этом во время обсуждения законопроекта в сессионном зале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"В последнем варианте бюджета правительство не забыло о "Большой стройке", которая в приоритете. На дорожный фонд заложено 72 млрд грн ", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что проект Госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с коронавируса и его последствиями, его бюджет 64,7 млрд грн.

Как сообщал УНН, в Министерстве развития общин и территорий заявили, что "Большую стройку" нельзя ставить на паузу, поскольку это затормозит региональное развитие.