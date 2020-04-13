Турецкий университет оказал помощь Украине в борьбе с COVID-19

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Университет Башкент, что в Анкаре, направил партию гуманитарной помощи Украине для борьбы с коронавируса. Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.

“Настоящий друг познается в беде. Благодарим Университет Башкент за первую партию гуманитарнои помощи, предоставленной Украине для борьбы с COVID-19 (3500 хирургических масок и 100 халатов). Солидарность и взаимопомощь станут залогом нашего успеха в преодолении всемирной пандемии”, — написал дипломат.

Кроме того, Посольство Украины в Турции также сообщило о помощи одного из крупнейших турецких инвесторов.

“Поддержка друзей в это время важна, как никогда. Искренне благодарны одном из крупнейших турецких инвесторов в Украине lifecell, который:

— обеспечил ИВЛ 2 больницы (Киев, Умань)

— предоставил 20Гб интернета и 1500 мин. для 15 тыс. украинских врачей

— предлагает особые условия пользования моб. связью для Украины”, — отметили в посольстве.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в конце марта, договорились о том, что две страны совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик.