Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 13 апреля 2020 15:55
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4125
Версия для печати

Нардепы приняли в целом законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

Нардепы приняли в целом законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геопространственных данных, а также создания национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров и формирования современной системы обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации.

Также, по мнению авторов законопроекта, он обеспечит открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями - монополистами.

Напомним, парламентарии в декабря 2019 года в первом чтении приняли проект закона об инфраструктуре геопространственных данных.

Справка УНН: Национальная инфраструктура геопространственных данных - это комплексная система, объединяющая десятки информационных слоев с важными пространственными данными (рельеф, подземные/наземные коммуникации, водные и лесные ресурсы, инфраструктура, объекты недвижимости, статистическая информация, демографические данные и др.) на базе единой геодезической и картографической основ. Обеспечение широкого и удобного доступа к этой информации через единый геопортал позволит многим отраслям экономики и государственным учреждениям повысить эффективность работы, снизив затраты на поиск данных.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.