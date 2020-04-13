Нардепы приняли в целом законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геопространственных данных, а также создания национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров и формирования современной системы обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации.

Также, по мнению авторов законопроекта, он обеспечит открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями - монополистами.

Напомним, парламентарии в декабря 2019 года в первом чтении приняли проект закона об инфраструктуре геопространственных данных.

Справка УНН: Национальная инфраструктура геопространственных данных - это комплексная система, объединяющая десятки информационных слоев с важными пространственными данными (рельеф, подземные/наземные коммуникации, водные и лесные ресурсы, инфраструктура, объекты недвижимости, статистическая информация, демографические данные и др.) на базе единой геодезической и картографической основ. Обеспечение широкого и удобного доступа к этой информации через единый геопортал позволит многим отраслям экономики и государственным учреждениям повысить эффективность работы, снизив затраты на поиск данных.