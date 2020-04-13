ВР приняла за основу законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу проект закона о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 3132 о внесении изменений в Закон Украины “Об Антимонопольном комитете Украины” и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета предусматривает концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования.

Законопроектом, в частности, предлагается ЗУ “Об Антимонопольном комитете Украины” дополнить новой статьей, которой определяется отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок. Так, в АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках” о принятии неотложных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.