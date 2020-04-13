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ВР приняла за основу законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

ВР приняла за основу законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу проект закона о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 3132 о внесении изменений в Закон Украины “Об Антимонопольном комитете Украины” и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета предусматривает концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования.

Законопроектом, в частности, предлагается ЗУ “Об Антимонопольном комитете Украины” дополнить новой статьей, которой определяется отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок. Так, в АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках” о принятии неотложных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, АМКУ, законопроект
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