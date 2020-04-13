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Нардепы ввели изменения в рассмотрении уголовных производств на период карантина

Нардепы ввели изменения в рассмотрении уголовных производств на период карантина

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3276 о внесении изменений в законодательство об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрении отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, чтобы на период действия карантинных мероприятий по предупреждению коронавирусной болезни придерживались разумные сроки уголовного производства, обеспечивалось право человека на участие в судебном заседании, своевременное продление сроков содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей и, в целом, соблюдение задач и принципов уголовного производства.

Следовательно, в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме ВАКС), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, главой соответствующего суда апелляционной инстанции рассматривается вопрос о передаче ходатайства на рассмотрение в другой суд, о чем поставляется соответствующее постановление. Споры о подсудности между судами в данном случае не допускаются.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины вносит в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Источник: УНН
Теги: суд, Верховная Рада, Украина, уголовная ответственность, карантин
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