Рада приняла предложения Президента к закону о едином счет для уплаты налогов и сборов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом законопреокт “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” № 1049 с предложениями Президента Украины. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его основной целью является эффективное функционирование единого счета и установка запрета на обращение взыскания и наложение ареста на денежные средства на таком едином счете налогоплательщиков, Президент Украины ветировал этот законопроект отметив, что законом фактически вводилось государственное регулирование порядка определение субъектами хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями, цен, по которым должны реализовываться такие изделия субьектов ведения хозяйства, получившие лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями и розничную торговлю. По словам Президента, таким образом ограничиваются права указанных субъектов хозяйствования на установление свободной цены при реализации ими табачных изделий. Такой пункт закона предлагается исключить.

Кроме того, предлагается использовать термин “налоговый орган” вместо “орган доходов и сборов”.

Напомним, 4 октября законодатели приняли в целом законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый ранее Верховной Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (законопроект № 1049).