Рада обязала Разумкова безотлагательно подписать ряд законопроектов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины своим голосованием обязала главу ВРУ Дмитрия Разумкова подписать три законопроекта, которые были сегодня приняты на внеочередном заседании парламента. Поэтому, законопроекты попадут на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии обязали Разумкова подписать законопроекты №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса, №2339 относительно усиления ответственности за повреждение объектов растительного мира и №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины.

После подписи Разумкова законопроекты передадут на подпись Президенту Зеленскому.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса.