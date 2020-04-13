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Шмыгаль поблагодарил парламент за работу над Госбюджетом-2020

Шмыгаль поблагодарил парламент за работу над Госбюджетом-2020

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Украины поблагодарил народных депутатов за конструктивную работу над законопроектом о государственном бюджете Украины на 2020 год. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Последние недели мы совместно с парламентом работали над тем, чтобы получить оптимальный вариант обновленного Госбюджета, который будет максимально соответствовать внешним и внутренним вызовам. Спасибо парламентариям за конструктивную работу", - написал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, нардепы, Бюджет-2020, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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