Шмыгаль поблагодарил парламент за работу над Госбюджетом-2020

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Украины поблагодарил народных депутатов за конструктивную работу над законопроектом о государственном бюджете Украины на 2020 год. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Последние недели мы совместно с парламентом работали над тем, чтобы получить оптимальный вариант обновленного Госбюджета, который будет максимально соответствовать внешним и внутренним вызовам. Спасибо парламентариям за конструктивную работу", - написал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.