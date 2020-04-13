Рада разблокировала открытие рынка земли в Украине

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании не поддержала проекты постановлений, которыми предусматривалось отменить решение ВР о принятии в целом проекта закона №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии рассмотрели 13 проектов постановлений (№ 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-В6 , 2178-10-В7, 2178-10-П8, 2178-10-В9, 2178-10-П10, 2178-10-П11, 2178-10-П12) об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Поэтому, инициаторами десяти проектов постановлений выступили нардепы, большинство из которых входят во Всеукраинское объединение "Батькивщина". Остальные три были представлены народными депутатами от других фракций и беспартийными. Однако, парламентарии не поддержали проекты постановлений, для их принятия не хватило голосов. Поэтому, разблокировали путь для подписания принятого законопроекта №2178-10 председателем ВР Дмитрием Разумковым и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

В Офисе Президента назвали запуск рынка земли важным событием, ведь он был одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь Всемирный банк (ВБ) поздравил принятие украинским парламентом закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не забыл отметить важность принятия еще ряда законопроектов.