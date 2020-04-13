Чорновил сообщила, что ей завтра будут выбирать меру пресечения

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева завтра, 14 апреля планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновил, которого подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдану. Об этом заявила Чорновил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14:00”, — написала Чорновил.

Напомним, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновил, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновил по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке — народному депутату Украины VIII созыва за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по “делу Майдана”.