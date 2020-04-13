Бывшая помощница обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Бывшая помощница Джо Байдена - Тара Рид обвинила вероятного кандидата в президенты США в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, более чем 25 лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Так, по словам Рид, насилие произошло в 1993 году, когда Байден был сенатором.

"Он шептал мне и одновременно пытался поцеловать меня, он говорил: "Ты хочешь пойти куда-нибудь еще? Я помню, что хотела сказать "стоп", но я не знаю, сказала я это вслух или просто подумала. Я была как замороженная", - рассказала Рид.

Сообщается, что женщина подала заявление в полицию 9 апреля. В нем она указала, что весной 1993 года стала жертвой насилия. К этому Рид заявляла о "неуместных прикосновениях", однако не было свидетельств о сексуальном насилии.

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Стоит отметить, что многие сотрудники Байдена, работающие с ним почти 20 лет, не подтверждают слов Рид, поскольку, по их мнению, такое поведение было нехарактерным для Байдена. Кроме того, многие из его сотрудников вообще не смогли вспомнить Рид.

Однако Рид утверждает, что сообщила службе кадров о том, что произошло, и ей сократили число обязанностей, а затем и вообще - порекомендовали найти другую работу.

Отметим, что Рид не единственная, кто обвинила Байдена в неуместен поведении. Вместе с ней обнародовали свои истории еще семь женщин. Все эти истории "всплыли" перед тем, как Байден объявил о своей президентской компании прошлой весной.

Как ранее сообщалось в УНН, сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

Таким образом, теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что впоследствии именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.