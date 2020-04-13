В Раде заговорили об общественном буллинге учителей при дистанционном обучении

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На внеочередном заседании ВРУ глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что украинское общество не понимает, что существует право на ошибку и поэтому начало свой буллинг учителей, которые допустили ошибки в видеоуроках "Всеукраинской школы онлайн", передает корреспондент УНН.

"Ровно неделю назад начался масштабный в истории Украины образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн". Его готовили волонтеры вместе с Офисом Президента, вместе с МОН и нашим комитетом. Проект запустили менее чем за 2 недели без копейки Госбюджета. Более 40 учителей стали волонтерами школы и начали записывать видеоуроки для миллионов детей, которые из-за карантина были лишены возможности доступа к знаниям", - сказал Бабак.

По его словам, проект готовился очень быстро, и первые уроки, которые вышли в понедельник, монтировались ночью.

"Поэтому и возникли некоторые ошибки учителей при записи видеоуроков. Но вместо слов поддержки этих учителей общество, социальные сети, политики и даже их коллеги, начали высмеивать и травить. Некий общественный буллинг учителей", - добавил Бабак.

По его словам, украинское общество думает, что оно не имеет права на ошибку.

"Наши дети боятся сделать ошибку, потому что они получат двойку, потому что их отругает учитель, потому что с них будут смеяться другие ученики и наконец дома их тоже поругают. Именно поэтому в нашей стране дети взрослеют неуверенными в себе и всю жизнь боятся сделать ошибки. И поэтому у нас так мало предпринимателей инноваторов, потому что мы боимся рискнуть и сделать ошибку. Потому наше общество не терпит ошибок", - отметил Бабак.

Также он подчеркнул, что именно такая нетерпимость к ошибкам является одной из фундаметральних болезней нашего общества.

"Но вместе с тем мы должны гордиться другими чертами украинцев, способностью объединяться перед лицом угроз. И сейчас медики и учителя помогают государству перед лицом пандемии", - подытожил Бабак.

Напомним, 13 апреля, началась вторая неделя работы Всеукраинской школы онлайн. МОН обнародовало расписание занятий.