Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 13 апреля 2020 17:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы для определения антител к коронавирусу
Украина разработала тест-системы для определения антител к коронавирусу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9375
Версия для печати

В МИД сделали заявление до 80-й годовщины Катынского преступления

В МИД сделали заявление до 80-й годовщины Катынского преступления

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от действий коммунистического тоталитарного режима — Катынского расстрела. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины до 80-й годовщины трагедии, передает УНН.

“Массовая казнь военнопленных польских офицеров в 1940 году является одним из ужасных военных преступлений СССР. Разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от действий коммунистического тоталитарного режима”, — заявили в министерстве.

Дипломаты подчеркивают: несмотря на то, что Катынское преступление советской системы точно доказано и изучено, в Кремле до сих пор пытаются отбелить преступный характер тоталитарной сталинской системы.

“Совместно разоблачая и осуждая преступления сталинизма, восстанавливая историческую память и справедливость, мы не только выполняем свой долг перед погибшими, но и перед будущими поколениями. Мы делаем все, чтобы защитить их от повторений ужасов тоталитарной системы и ненавистнических идеологий, построенных на полном пренебрежении к человеческой жизни ”, - отметили в МИД.

Напомним, президент Польши Дуда до начала ограничительных мер в Украине заявил о планах 13 апреля посетить Харьков, чтобы почтить память жертв к годовщине Катынской трагедии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.