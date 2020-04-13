В МИД сделали заявление до 80-й годовщины Катынского преступления

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от действий коммунистического тоталитарного режима — Катынского расстрела. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины до 80-й годовщины трагедии, передает УНН.

“Массовая казнь военнопленных польских офицеров в 1940 году является одним из ужасных военных преступлений СССР. Разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от действий коммунистического тоталитарного режима”, — заявили в министерстве.

Дипломаты подчеркивают: несмотря на то, что Катынское преступление советской системы точно доказано и изучено, в Кремле до сих пор пытаются отбелить преступный характер тоталитарной сталинской системы.

“Совместно разоблачая и осуждая преступления сталинизма, восстанавливая историческую память и справедливость, мы не только выполняем свой долг перед погибшими, но и перед будущими поколениями. Мы делаем все, чтобы защитить их от повторений ужасов тоталитарной системы и ненавистнических идеологий, построенных на полном пренебрежении к человеческой жизни ”, - отметили в МИД.

Напомним, президент Польши Дуда до начала ограничительных мер в Украине заявил о планах 13 апреля посетить Харьков, чтобы почтить память жертв к годовщине Катынской трагедии.