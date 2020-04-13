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Бюджет-2020: на доплаты для медиков предусмотрено 15,8 млрд грн

Бюджет-2020: на доплаты для медиков предусмотрено 15,8 млрд грн

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В принятом сегодня Государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрено 15,8 млрд грн на доплаты к заработным платам медицинским работникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к заработной плате медработникам, 3 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий и 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям", - говорится в сообщении.

В то же время, в законопроекте не сокращались расходы, направленные на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса, дорожную инфраструктуру и социальные расходы.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, Коронавирус, Бюджет-2020
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