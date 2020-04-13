ООН поможет Кабмину разработать концепцию программы развития молодежи до 2025 года

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Программы развития ООН в Украине начинает разработку концепции социальной программы "Молодежь Украины до 2025 года". В разработке могут принять участие люди, занимающиеся молодежной политикой, волонтеры и молодежь, участвующая в проектах и мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

"Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Программы развития ООН в Украине начинает процесс разработки концепции государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины до 2025 года". Для нас чрезвычайно важно собрать мнения, предложения и видение новой программы людей, которые занимаются молодежной политикой профессионально в общественном или государственном секторе, которые приобщаются к инициативам как волонтеры и непосредственно молодые люди, которые участвуют в проектах и мероприятиях", - говорится в сообщении.

Указано, что свои предложения можно прислать до 24 апреля. Результаты опроса будут обобщены, опубликованы и использованы при разработке проекта концепции.

"Этот процесс жизненно необходимым для реализации молодежной политики в Украине. Концепция программы определяет приоритетные направления развития молодежного сектора и предусматривает соответствующее финансирование", - указано в сообщении.

Напомним, Министерство образования и науки сохранило финансирование для большинства ключевых программ при принятии Верховной Радой изменений в Госбюджет 2020 года.