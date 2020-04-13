Минэкономразвития поблагодарил ВР за поддержку аграриев

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Государственная поддержка аграриев 2020 сохранена в полном объеме. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.

"Благодарю народных депутатов, которые проголосовали за обновленный бюджет-2020, в котором сохранена государственная поддержка для аграриев в размере 4 млрд грн.

Мы ожидаем, что нынешняя поддержка позволит привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тыс. новых рабочих мест", - отметил Высоцкий.

По его словам дотации в частности предусмотрены по следующим программам:

- государственная поддержка развития животноводства (1 млрд грн)

- частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства (1 млрд)

- финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов (1,2 млрд грн)

- финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства (400 млн грн)

- правительственная программа поддержки развития фермерских хозяйств (400 млн грн)

Также предусмотрена частичная компенсация расходов, связанных с предоставленными с/х совещательными услугами, финансовая поддержка с/х обслуживающих кооперативов, частичная компенсация расходов, связанных с сертификацией органического производства, бюджетная дотация на главу молочного КРС (для семейного фермерского хозяйства).

Напомним, поддержка аграриев в Украине критически мала по сравнению с ЕС, где тратят на это направление миллиарды евро. К тому же поддержка АПК Украины по законодательству должна составлять не менее 1% от аграрного ВВП - сегодня она вдвое меньше.

Но вместе с тем, даже такие малые суммы на практике уже показали свою эффективность. Многие компании обновили свои мощности благодаря господдержке и смогли увеличить производство продуктов питания, рабочие места, увеличив при этом экспорт и как следствие валютные поступления в Украину и налоги.