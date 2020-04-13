В центре занятости упростили процедуру подачи документов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Государственном центре занятости упростили процедуру подачи документов. Теперь чтобы стать на учет необходимы два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение службы.

"Мы облегчили процедуру подачи документов в центры занятости. Теперь это очень просто. Вам нужно заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице", - говорится в сообщении

Так, по-прежнему заявления можно подать двумя способами: по электронной почте центра занятости, где вам удобно обслуживаться, или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости.

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Если вы решили направить заявления по электронной почте:

- заполните заявления собственноручно по образцу и сфотографируйте или отсканируйте их. Далее - пришлите на email центра занятости, где вы планируете находиться на учете. В теме письма укажите вашу фамилию, имя, отчество;

- если же у вас есть техническая возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их.

Подпишите собственноручно, отсканируйте (или сфотографируйте) и пришлите на email центра занятости. Так же укажите в теме письма вашу фамилия, имя, отчество. Ждите сообщение от центра занятости относительно принятого решения.

Если вы решили подать заявления через ящик для корреспонденции в центре занятости:

- если же у вас есть техническая возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их дома, сложите их в конверт или соедините другим удобным способом;

- заполните заявления непосредственно возле урны в центре занятости. Здесь следует помнить, что для заполнения заявлений вам понадобятся ваши паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдущей трудовой деятельности, поэтому возьмите документы с собой. Положите заявления в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня). После этого ждите сообщение от центра занятости относительно принятого решения.

В службе напомнили, что в течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы ваших документов.

Как ранее сообщал УНН, во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.