На заседании фракции "СН" могут рассмотреть кадровые вопросы - Арахамия

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании фракции “Слуга народа” могут быть рассмотрены кадровые вопросы. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам перед началом заседанием фракции, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, будет ли сегодня на заседании рассматриваться вопрос о кандидатуре на должность министра энергетики, Арахамия ответил, что будут вообще рассматривать, что делать.

“Есть две стратегии. Одна стратегия — определиться с кандидатами и проголосовать, другая стратегия — назначить временно исполняющих обязанности, дать людям поработать, для того, чтобы уже не продлевать традицию, Рада принял, а через несколько месяцев избавилась. Поэтому есть предложение, чтобы на уровне Кабмина, такой испытательный срок (в качестве и.о. — ред.) делать”, — рассказал глава фракции.

Ранее УНН писал, что сегодня на фракции “слуги народа” обсудят повестку дня следующих заседаний ВР.