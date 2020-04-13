Закон о рынке земли передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10), передает УНН со ссылкой на сайт ВР.

"Возвращено с подписью Председателя Верховной Рады Украины", - говорится в карточке законопроекта.

Кроме того, на сайте указано, что документ "направлен на подпись Президенту".

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины разблокировала открытие рынка земли в Украине.

Отметим, что 31 марта после 4,5 месяцев рассмотрения Рада проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

В Офисе Президента назвали запуск рынка земли важным событием, ведь он был одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь Всемирный банк (ВБ) приветствовал принятие украинским парламентом закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не забыл отметить важность принятия еще ряда законопроектов.