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В ВР не поступало инициатив по введению чрезвычайного положения - Разумков

В ВР не поступало инициатив по введению чрезвычайного положения - Разумков

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Верховную Раду не поступало инициатив по введению чрезвычайного положения. Об этом в эфире телеканала НАШ сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет УНН.

“Если мы говорим о возможности введения чрезвычайного положения, я тогда хотел бы несколько слов сказать о самой процедуре. Прежде всего, это обращается или Совет национальной безопасности и обороны, в данном случае, поскольку это связано с эпидемиологической ситуацией, к Президенту может обращаться Кабинет министров Украины. Президент уже решает выдавать или не выдавать соответствующий указ и только после этого Верховная Рада может принять этот указ. На сегодня, насколько мне известно, таких инициатив не поступало от Кабинета министров к Президенту Украины”, — сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что от Офиса Президента к Верховной Раде также не поступало таких запросов.

Напомним, 25 марта Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.

Источник: УНН
Теги: Украина, чрезвычайное положение, ВРУ
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