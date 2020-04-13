Разумков считает, что возможно уменьшить зарплаты депутатам во время вспышки коронавируса

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что можно уменьшить зарплаты депутатам во время вспышки коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"Мне трудно ответить сейчас за всех народных депутатов, как показала практика, не все будут готовы отказываться. Потому что раньше были инициативы перечислять так называемые депутатские в специальный фонд и многие другие вещи, но, к сожалению, не все фракции, не все депутаты поддержали эти инициативы. Например, я считаю, что это возможно. Я не знаю, насколько уменьшить, но серьезно уменьшить заработные платы и содержание депутатского корпуса - мне кажется, что это возможно", - сказал Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, возможно ли уменьшить депутатам заработные платы во время вспышки коронавируса.

Напомним, Разумков допустил, что на этой неделе возможны еще дополнительные заседания ВР.